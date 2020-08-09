В Минске задержали российских журналистов телеканала «Дождь»
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В Минске задержали съемочную группу российского телеканала «Дождь», приехавшую освещать выборы президента Белоруссии.
Так, были задержаны корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов.
Группа людей в штатском и в масках положила на асфальт работников телеканала, связала им руки, после чего увела в неизвестном направлении.
По словам участницы кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой, репортеров задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
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