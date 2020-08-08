Почти 60 человек пострадали при беспорядках в Бейруте

При столкновениях протестующих и полиции в Бейруте пострадали почти 60 человек, сообщает ливанский Красный крест на своей странице в Twitter.

«14 человек доставлены в близлежащие больницы. На месте помощь оказана 44 людям», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

До этого, 4 августа, в порту Бейрута произошел мощный взрыв. В результате трагедии более 300 тысяч остались без крова, погибли более 150 человек, пострадали около 5 тысяч.

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