Члены «Нового величия» будут добиваться отмены приговора вплоть до ЕСПЧ

Семеро осужденных участников сообщества «Новое величие» намерены оспаривать приговор российского суда в ЕСПЧ. Об этом ТАСС сообщила адвокат основного фигуранта Руслана Костыленкова, которому суд назначил максимальный срок наказания, Светлана Сидоркина.

«Тот приговор, который сейчас был вынесен в том виде, в котором он есть, мы будем обжаловать в апелляционном порядке, в кассационном, если понадобится, а также в Верховном суде РФ. Если исчерпаем все возможности в национальных судах, соответственно, в Европейском суде по правам человека также будем добиваться отмены приговора», — заявила она.

Как сообщалось, cемерых фигурантов дела «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества. Троих из них — Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова — отправили в колонию на срок от 6,5 лет до 7 лет. Анну Павликову, Марию Дубовик, Дмитрия Полетаева и Максима Рощина приговорили к условным срокам — все они были освобождены в зале суда.

Согласно материалам следствия, компания молодых людей, объединившись в организацию «Новое величие», подготавливала «конституционный переворот с последующим захватом власти», а также тренировалась в лесу перед нападением на силовиков. Тем временем адвокаты осужденных настаивают: на создание организации молодых людей спровоцировал некий Руслан Д. — осенью 2017 года он присоединился к ним в чате в соцсети Telegram и стал подстрекать к активным действиям против нынешней власти. По мнению защиты, Руслан Д. является правоохранителем, внедренным в компанию, — в качестве подтверждения юристы называют подробные показания мужчины на остальных участников чата. Отметим, что по делу Руслан Д. проходил как свидетель.

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