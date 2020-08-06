В Роспотребнадзоре сообщили о состоянии тестирующих вакцину «Вектора»

Добровольцы, которые вакцинировались от коронавируса в центре «Вектор», чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что вакцина «ЭпиВакКорона» у пациентов каких-либо осложнений не вызвала.

На сегодняшний день привиты четверо человек, пятый получит вакцину 8 августа, еще через три дня — следующие девять добровольцев.

В пресс-службе уточнили, что на втором этапе клинических исследований препарата от COVID-19 из 86 добровольцев 43 получат плацебо.

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