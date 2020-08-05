ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу МН-17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уведомил Министерство юстиции России о поданном Нидерландами иске к стране из-за катастрофы с крушением рейса МН-17. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Минюста подтвердили данную информацию агентству.

«Судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ в настоящее время не определены», — говорится в ответе ведомства.

Там также уточнили, что не были установлены и процессуальные сроки для российских властей.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, а непризнанные республики — Киев.

Суд по делу МН-17 начался 9 марта в Нидерландах.

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