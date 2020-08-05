В Ливане назвали взрыв в Бейруте «катастрофой в полном смысле этого слова»

Глава министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан назвал ситуацию в Бейруте после взрыва «катастрофой в полном смысле этого слова», сообщил телеканал «Скай ньюс — Арабия».

Министр также подтвердил, что, по последним данным, скончались 100, получили ранения больше четырех тысяч человек.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек. Врачи просят вывозить раненых за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.

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