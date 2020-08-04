Сотни людей приезжают в больницы Бейрута сдавать кровь для пострадавших

Ливанские больницы переполнены ранеными при взрыве в порту Бейрута, сотни людей приезжают к их стенам, чтобы сдать кровь для пострадавших, передает корреспондентРИА «Новости» с места событий.

В настоящий момент у здания госпиталя американского университета в центре Бейрута выстроилась огромная очередь из местных жителей, отмечает агентство. У других больниц наблюдается такая же картина.

Отмечается, что множество людей приходят в госпиталь при университете, чтобы узнать судьбу своих родственников. Сотрудник больницы не пускает посетителей внутрь, чтобы избежать давки и громко озвучивает фамилии погибших и пострадавших.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По последним данным, жертвами индцидента стали 70 человек, более 3,7 тыс. жителей Бейрута пострадали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МВД Ливана: в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра

— Сейсмологи: взрыв в Бейруте был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5

— Миротворцы ООН получили ранения при взрыве в Бейруте