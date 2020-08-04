Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 50 человек

Количество пострадавших в результате взрыва в порту ливанского города Бейрут возросло. Об этом сообщается в Twitter телеканала «Аль-Хадас».

Так, число погибших возросло до 50 человек, а ранеными числятся более трех тысяч граждан.

Эти данные продолжают меняться и не являются окончательными.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

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