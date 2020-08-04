ВОЗ: коронавирусом в мире заразились более 18 млн человек

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире возросло более чем на 219 тыс, общее число заболевших превысило 18 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По данным организации, в настоящий момент коронавирус был подтвержден у 18 142 718 человек в мире. Жертвами пандемии стали 691 013 человек, в том числе 4 278 — за последние сутки.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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