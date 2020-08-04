Минюст планирует наказать адвокатов Сафронова

Управление министерства юстиции России обратилось в адвокатскую палату Москвы с требованием возбудить дисциплинарное производство против четырех защитников советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, сообщает РИА «Новости».

«Адвокаты отказались давать подписку о неразглашении, тогда следователь составил на каждого из них протокол о том, что они отказались от подписки <...> Минюст, в свою очередь, обратился в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные дела», — сказал один из адвокатов обвиняемого Иван Павлов.

Он пояснил, что речь в настоящее время идет о четырех адвокатах, которые имеют московскую прописку. Сам Павлов информации на жалобы в отношении себя не получал.

Ранее ФСБ отказалась сообщать защитникам Сафронова суть обвинений по его уголовному делу. Следствие не раскрыло адвокатам подробности предполагаемой вербовки экс-журналиста за рубежом, а также обстоятельства якобы передачи иностранным спецслужбам государственной тайны.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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