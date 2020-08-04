Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак

В Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, какие продукты опасны для собак, передает РИА «Новости».

По словам президента РКФ Владимира Голубева, кормить собаку можно только специально подобранным сухим кормом или натуральным рационом с добавлением витаминно-минеральных комплексов после консультации с ветеринаром.

«Откажитесь от кормления с общего стола. Без кусочка мяса или сыра вечером собака не будет страдать, даже если в ее глазах видна вся грусть этого мира», — отметил Голубев.

Он призвал не давать собаке кости со стола, так как собака разгрызает их на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к гибели животного.

Глава РКФ отметил, что ни при каких условиях собаке нельзя давать продукты с пряностями, алкоголь, соль и сладости, поскольку эти продукты могут стоить ей жизни. Опасными для собак считаются шоколад и все его производные, так как содержат теобромин, который является ядом для собачьего организма. Следующими по токсичности стоят чай и кофе.

Под запрет попадают лук, чеснок, авокадо, орехи, а также сливы, персики, абрикосы, вишня и черешня из-за содержания в их косточках ядовитого цианида.

Можно давать лишь изредка, кукурузу, яйца, любые копчености, гранат, виноград, выпечку, грибы, картошку, мороженое, сыр и молоко.

А в список полезных продуктов вошли: морковь, огурцы, батат, яблоки, груши без кожуры, бананы, кабачки, отварное мясо курицы или индейки, тыква и томаты черри.