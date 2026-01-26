Размер шрифта
Общество

Пьяный водитель без прав сбил ребенка и двух взрослых в Забайкалье

В Забайкалье пьяный водитель без прав сбил трех пешеходов 
В Забайкалье произошло ДТП, в котором пострадали три пешехода, в том числе восьмилетний ребенок, за рулем автомобиля находился нетрезвый водитель, не имевший прав. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел на улице Промышленной в Чите. 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на проселочной дороге пешеходов.

Среди пострадавших 58-летняя женщина, она госпитализирована с серьезными травмами, и восьмилетний мальчик. Ребенок получил ушибы и сейчас проходит лечение амбулаторно. Водителю грозит административное наказание в виде 15 суток ареста или штрафа в размере 45 тысяч рублей.

До этого в Петрозаводске микроавтобус сбил женщину на пешеходном переходе. В момент столкновения женщина отлетела в сторону на несколько метров, при этом автомобиль затормозил не сразу. О состоянии пешехода не сообщается.

Ранее в Бурятии водитель сбил девочку, пытаясь не наехать на собаку.
 
