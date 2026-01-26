В МГУ рассказали, какие животные переносят вирус Нипах

Профессор Аграновский: в РФ нет летучих мышей, подходящих для вируса Нипах

Профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский рассказалРИА Новости, что в России не водятся плотоядные летучие мыши, являющиеся переносчиками вируса Нипах.

«Этот вирус — эндемик, он может существовать только в определенных тропических странах, его резервуарами являются виды летучих мышей, которых у нас в стране нет», — поделился профессор.

Он добавил, что человек может заразиться вирусом через выделения летучих мышей, попадающих в пищу и воду, а передача от человека к человеку происходит с низкой эффективностью.

По словам Аграновского, у вируса Нипах «вызвать вспышку на территории Российской Федерации немного».

Накануне академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что россиянам не стоит опасаться вируса Нипах, однако им рекомендуется быть ответственными в путешествиях.

Он добавил, что для защиты от вируса россиянам следует чаще мыть руки и овощи перед употреблением. При этом, по его словам, вакцину от Нипаха создать можно, но пока никто не ставил такую задачу.

Ранее ученый заявил о реальной опасности попадания неизлечимого вируса в Россию.