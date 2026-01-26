Аналитик оценил перспективы роста цен на золото

Аналитик Шепелев: цена золота может достигнуть $10 тысяч через 3-4 года

Стоимость золота за тройскую унцию может достигнуть $10 тыс. в перспективе 3-4 лет. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе с РИА Новости.

«Стоимость золота в 10 000 долларов не выглядит фантастичной на горизонте трех-четырех лет», — сказал он.

По его мнению, такой стоимости этот метал может достичь при сохранении напряженности в мире, увеличении числа очагов нестабильности, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации. На этом фоне страны могут продолжить активные закупки золота.

Аналитик отметил, что периоды снижения глобальных рисков могут сопровождаться оттоком спекулятивных инвесторов, в результате чего цены могут опускаться до $3500-4000 за унцию. По его оценке, средняя цена драгметалла в 2026 году ожидается на уровне $4300 за тройскую унцию.

26 января стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум и впервые достигла отметки в $5000 за тройскую унцию.

Ранее сообщалось, что Россия заработала $216 млрд на росте цен на золото.