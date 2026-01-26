Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Названы самые сексуально раскрепощенные страны в мире

GP: Австралия, Бразилия и Греция возглавили список стран по распущенности
Shutterstock

Австралия, Бразилия и Греция возглавили список стран с самым высоким уровнем сексуальной распущенности. На рейтинг, опубликованный ресурсом World Population Review, обратило внимание издание Greek Reporter (GP).

Авторы рейтинга при его составлении использовали так называемый международный индекс сексуальной распущенности. При расчетах эксперты учитывали шесть показателей: среднее число сексуальных партнеров у жителей страны, возраст первого полового контакта, законность проституции, отношение общества к добрачному сексу и распространенность заболеваний, передающихся половым путем.

Всего проанализировали 45 стран. Первое место в списке заняла Австралия, где среднее количество партнеров у одного жителя составило 13,3, а средний возраст первого секса — 17,9 года. Следом идут Бразилия и Греция. В первую десятку также попали Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

До этого портал World Population Review опубликовал рейтинг стран, где живут женщины с самой большой грудью. Первое место заняла Норвегия. За ней расположились США, Британия, Люксембург и Исландия. Жительницы этих стран чаще всего носят бюстгальтеры размера C. Россия в списке заняла шестое место. В ходе исследования было установлено, что средний размер чашки бюстгальтера у россиянок составляет от B до C.

Ранее были названы самые привлекательные нации мужчин у россиянок.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27706747_rnd_0",
    "video_id": "record::1b49f65e-c707-4e2e-8f9c-4ef29af16efc"
}
 
Теперь вы знаете
Что нужно знать о трудовом стаже, чтобы брали на работу и платили пенсию. Объясняем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+