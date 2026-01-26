Названы самые сексуально раскрепощенные страны в мире

Австралия, Бразилия и Греция возглавили список стран с самым высоким уровнем сексуальной распущенности. На рейтинг, опубликованный ресурсом World Population Review, обратило внимание издание Greek Reporter (GP).

Авторы рейтинга при его составлении использовали так называемый международный индекс сексуальной распущенности. При расчетах эксперты учитывали шесть показателей: среднее число сексуальных партнеров у жителей страны, возраст первого полового контакта, законность проституции, отношение общества к добрачному сексу и распространенность заболеваний, передающихся половым путем.

Всего проанализировали 45 стран. Первое место в списке заняла Австралия, где среднее количество партнеров у одного жителя составило 13,3, а средний возраст первого секса — 17,9 года. Следом идут Бразилия и Греция. В первую десятку также попали Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

До этого портал World Population Review опубликовал рейтинг стран, где живут женщины с самой большой грудью. Первое место заняла Норвегия. За ней расположились США, Британия, Люксембург и Исландия. Жительницы этих стран чаще всего носят бюстгальтеры размера C. Россия в списке заняла шестое место. В ходе исследования было установлено, что средний размер чашки бюстгальтера у россиянок составляет от B до C.

