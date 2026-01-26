ТАСС: под Харьковом уничтожены 60% военных штурмовых групп ГУР и ВС Украины

Российские военнослужащие в ходе боев у Симиновки в Харьковской области ликвидировали до 60% личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

23 января в Минобороны России сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Симиновку в Харьковской области.

Как сообщили силовики, юго-западнее Симиновки ВСУ перебросили в район подразделения 159-й отдельной механизированной бригады и провели две контратаки при поддержке спецподразделения ГУР МО Украины. В ходе отражения атаки были уничтожены 60% личного состава штурмовых групп.

Накануне в силовых структурах РФ сообщили, что российские военнослужащие уничтожили три боевые группы ВСУ на Хатненском участке фронта в Харьковской области.

24 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Старица в Харьковской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее уничтожение минометных расчетов на замаскированных позициях ВСУ в Харьковской области сняли на видео.