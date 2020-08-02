Восемь человек стали жертвами ДТП возле египетских пирамид

В Египте микроавтобус упал в оросительный канал, восемь человек погибли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на «Аль-Яум ас-Сабиа».

Отмечается, что инцидент произошел в районе Эль-Марьютия недалеко от пирамид Гизы на юге египетской столицы.

Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и упала в канал. Семь человек смогли спастись

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тысяч человек. Согласно Центральному агентству по общественной мобилизации и статистике (CAPMAS) Египта, количество ДТП в стране за последнее время снизилось на четверть. В подавляющем большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.

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