Путин заявил, что Россия и Индия способны поднять товарооборот до $100 млрд

Россия и Индия могут поднять товарооборот до $100 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет ТАСС.

«В прошлом году двусторонний торговый оборот [России и Индии] прибавил еще 12%, установив очередной рекорд. По разным статистикам цифры отличаются, но в целом это где-то в районе $64-65 млрд. Прогнозируется, что по итогам нынешнего года объем торговли останется примерно на том же уровне. Вместе с тем, как представляется, нам по силам вывести данные показатели на отметку $100 млрд», — сказал российский лидер.

До этого сообщалось, что Нью-Дели тщательно готовится к визиту Путина. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в столице Индии развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

К приезду президента России в Нью-Дели сформировали пятислойную систему безопасности, включая дроны и снайперов.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».