Россия и Индия хотят активизировать сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктике

РФ и Индия намерены активизировать торговые связи на Дальнем Востоке и в Арктике

Россия и Индия готовы начать сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам прошедшего саммита, которое опубликовал Кремль.

«Стороны подтвердили свою готовность активизировать торгово-инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации», — говорится в документе.

Программа сотрудничества между странами в этих регионах на 2024 – 2029 годы предоставляет необходимую базу для дальнейшего взаимодействия в сферах сельского хозяйства, энергетики, разработки месторождений полезных ископаемых, использования рабочей силы, добычи и обработки алмазов, фармацевтики, морского транспорта, отмечается в заявлении.

Россия и Индия также подчеркнули важность проведения регулярных двусторонних консультаций по вопросам, связанным с Арктикой, и приветствовали прогресс, достигнутый в сотрудничестве по Северному морскому пути.

5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Норендра Моди. Они продолжались более двух часов. По итогам переговоров стороны согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

Ранее портреты Путина появились в центре Нью-Дели.