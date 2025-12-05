Захарова заявила, что НАТО уничтожило все нормальные контакты с РФ

Североатлантический альянс уничтожил все нормальные контакты с РФ. Такое заявление в ходе беседы с журналистами ТАСС сделала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она прокомментировала сообщения о том, что военный блок планирует упразднить Совет Россия — НАТО.

«Это очень сложно комментировать, потому что на фоне всех остальных агрессивных заявлений, которые были сделаны, и шагов по буквально уничтожению нормальных — не то чтобы хороших или дружеских, а просто хотя бы нормальных — даже не отношений, а контактов, это все даже не имеет какого-то большого значения», — сказала дипломат.

3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте оповестил глав внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока о решении упразднить Совет Россия — НАТО. Польский чиновник призвал обратить внимание на этот шаг НАТО.

4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны настаивают на выполнении данных Североатлантическим альянсом обещаний о нерасширении военного блока на восток. Как отметил глава государства, Москва не просит ничего необычного, «что упало бы с неба».

Ранее Путин рассказал, как Россию «посылали подальше» из-за ее позиции по расширению НАТО.