На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ отреагировали на решение упразднить Совет НАТО — Россия

Захарова заявила, что НАТО уничтожило все нормальные контакты с РФ
close
Максим Шеметов/Reuters

Североатлантический альянс уничтожил все нормальные контакты с РФ. Такое заявление в ходе беседы с журналистами ТАСС сделала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она прокомментировала сообщения о том, что военный блок планирует упразднить Совет Россия — НАТО.

«Это очень сложно комментировать, потому что на фоне всех остальных агрессивных заявлений, которые были сделаны, и шагов по буквально уничтожению нормальных — не то чтобы хороших или дружеских, а просто хотя бы нормальных — даже не отношений, а контактов, это все даже не имеет какого-то большого значения», — сказала дипломат.

3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте оповестил глав внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока о решении упразднить Совет Россия — НАТО. Польский чиновник призвал обратить внимание на этот шаг НАТО.

4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны настаивают на выполнении данных Североатлантическим альянсом обещаний о нерасширении военного блока на восток. Как отметил глава государства, Москва не просит ничего необычного, «что упало бы с неба».

Ранее Путин рассказал, как Россию «посылали подальше» из-за ее позиции по расширению НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами