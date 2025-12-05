Украинские военные обстреляли больницу в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Васильевской центральной райбольнице в Запорожской области, здание частично повреждено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Противник совершил артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы», — написал он.

По его словам, в результате атаки было частично повреждено здание медицинского учреждения, а также пострадала машина скорой помощи. Пострадавших среди сотрудников больницы и пациентов не зафиксировано, на месте происшествия работают оперативные службы.

В ночь на 4 декабря военные ВСУ при помощи артиллерийских орудий обстреляли энергетическую инфраструктуру Запорожской области. Как сообщил Балицкий, в результате атаки в северо-западной части региона без электроснабжения остались 2113 абонентов. При этом сотрудники аварийных служб не могли сразу приступить к восстановительным работам, так как обстрел не прекращался.

Ранее здание детского сада в Ростове-на-Дону пострадало в ходе атаки беспилотников ВСУ.