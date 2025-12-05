На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные обстреляли больницу в Запорожской области

Губернатор Балицкий: ВСУ нанесли удар по больнице в запорожской Васильевке
true
true
true
close
РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Васильевской центральной райбольнице в Запорожской области, здание частично повреждено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Противник совершил артиллерийский обстрел Васильевской центральной районной больницы», — написал он.

По его словам, в результате атаки было частично повреждено здание медицинского учреждения, а также пострадала машина скорой помощи. Пострадавших среди сотрудников больницы и пациентов не зафиксировано, на месте происшествия работают оперативные службы.

В ночь на 4 декабря военные ВСУ при помощи артиллерийских орудий обстреляли энергетическую инфраструктуру Запорожской области. Как сообщил Балицкий, в результате атаки в северо-западной части региона без электроснабжения остались 2113 абонентов. При этом сотрудники аварийных служб не могли сразу приступить к восстановительным работам, так как обстрел не прекращался.

Ранее здание детского сада в Ростове-на-Дону пострадало в ходе атаки беспилотников ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами