Mash: в районе Северска в ДНР обнаружили бригаду ВСУ из бездомных с лопатами

Российские военнослужащие в районе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) столкнулись с подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированным из принудительно мобилизованных бездомных. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что бездомные состоят в 81-й аэромобильной бригаде ВСУ, однако им не предоставили современные виды оружия, как, например, беспилотники.

«Бездомные служили в 81-й аэромобильной бригаде и вместо беспилотников были оснащены лопатами и автоматами», — говорится в сообщении.

По данным канала, практика мобилизации этой категории граждан началась в январе 2025 года. Через некоторое время после их зачисления в ряды подразделения, снабжение бригады продовольствием было прекращено, вследствие чего военнослужащие были вынуждены обращаться в другие части за помощью.

Как пишет Mash, впоследствии их обстреливали свои же, в том числе, с помощью беспилотников. Оказавшийся батальон под огнем с обеих сторон потерял 90% состава, а оставшиеся в живых оказались в плену.

15 ноября первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что украинские военкоматы вынуждены набирать в ряды ВСУ бездомных и граждан, находящихся за чертой бедности.

Ранее пленный рассказал о мобилизации больных и пожилых людей на Украине.