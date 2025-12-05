Адвокат Лурье о мировом соглашении с Долиной: «Кабальные условия»

Адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье назвала кабальными условия мирового соглашения, которое предложила певица. Адвоката Светлану Свириденко цитирует РИА Новости.

По словам Свириденко, после того, как дело поступило в Верховный суд РФ, Лариса Долина предложила возвращать Лурье деньги в течение трех лет. Однако предложение не устроило покупательницу.

«Нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром», — говорит адвокат.

112 млн рублей сторона Долиной предлагала возвращать в течение трех с лишним лет равными платежами, продолжила Свириденко.

«И это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества помимо спорной квартиры, которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю», — говорит специалистка.

Свириденко подчеркнула, что на предварительном судебном заседании предлагала Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру вернут ей, а певица возвращает Лурье уплаченные за квартиру миллионы, но та отказалась.

По словам адвоката, Лурье также пришлось заплатить за Долину налог на имущество.

Летом 2024 года стало известно, что Ларису Долину обманули мошенники — она отдала злоумышленникам все сбережения и средства от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб Долиной оценили как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали, их приговорили к срокам от четырех до семи лет и штрафу на 900 тысяч рублей каждому. Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры, и суд вернул жилье звезде. Покупательница квартиры Полина Лурье потеряла и квартиру, и деньги. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным, Верховный суд рассмотрит дело Лурье и Долиной 16 декабря.

