Поражение Украины в конфликте с Россией станет личной неудачей для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом газете «Взгляд» заявил политолог Александр Рар.

«Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», — подчеркнул он.

С точки зрения политолога, поражение Киева в конфликте станет «ударом лично по Мерцу». Рар напомнил, что канцлер за несколько месяцев пребывания на своем посту вложил много усилий в поддержку Украины.

До этого газета The Wall Street Journal писала о том, что лидеры стран Европы заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не должен соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

В беседе в числе прочих участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они утверждали, что именно Вашингтон должен играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По их мнению, США должны четко обозначить свою позицию по этому вопросу прежде чем Киев будет рассматривать требования, выдвигаемые Россией.ю

