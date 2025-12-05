На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
CAS в декабре рассмотрит вопрос допуска российских биатлонистов до турниров

Глава СБР Майгуров о допуске биатлонистов России: ждем решение в декабре
Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам, передает «Матч ТВ».

«Наша основная цель — вернуться в международный календарь. С нашей стороны сделано все, что нужно. Я придерживаюсь «тихой дипломатии». Когда будет факт и будет объявлена дата рассмотрения, мы об этом сообщим», — сказал Майгуров.

Вопрос по биатлону будет рассматриваться в рамках единой стратегии Министерства спорта и Олимпийского комитета России, но может иметь свои нюансы по сравнению с другими видами спорта.

Глава СБР отметил разную ситуацию с допуском в лыжных гонках и биатлоне, указав, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) заняла позицию «за», а Международный союз биатлонистов (IBU) — «против». По словам Майгурова, диалог с IBU давно перешел в юридическую плоскость, и шансы на участие в ближайшей Олимпиаде минимальны.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации МОК после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее норвежская биатлонистка назвала решение CAS о допуске россиян на ОИ-2026 странным.

