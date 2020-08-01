Семья Бута и дипломаты потеряли связь с ним
Семья российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме, и российские дипломаты в Вашингтоне потеряли с ним связь. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на жену бизнесмена Аллу Бут.
Она заявила агентству, что с 22 июля не может связаться с мужем.
«Виктор звонил 22 июля, и больше звонков от него не было, хотя в последнее время ему разрешали звонить домой раз в неделю», — сообщила Бут.
Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в Соединенные Штаты. В 2012 году суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.
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