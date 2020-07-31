Режим ЧС объявили во Флориде из-за урагана «Исаиас»
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Власти штата Флорида приняли решение о введении режима ЧС из-за угрозы урагана «Исаиас». Об этом сообщает телеканал NBC News.
Данный режим будет действовать на территории восточного побережья.
Губернатор штата Рон Де Сантис отметил, что решение о введении режима ЧС было принято, несмотря на прогнозы о том, что ураган останется в море. Он добавил, что все может быстро измениться.
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