Режим ЧС объявили во Флориде из-за урагана «Исаиас»

Власти штата Флорида приняли решение о введении режима ЧС из-за угрозы урагана «Исаиас». Об этом сообщает телеканал NBC News.

Данный режим будет действовать на территории восточного побережья.

Губернатор штата Рон Де Сантис отметил, что решение о введении режима ЧС было принято, несмотря на прогнозы о том, что ураган останется в море. Он добавил, что все может быстро измениться.

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