В Кремле надеются, что Сафронову окажут медпомощь при положительном тесте на COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов сдаст тест на коронавирус и в случае положительного результата получит необходимую медицинскую помощь.

«Если эта информация соответствует действительности, мы надеемся, что будет произведено необходимое тестирование и в случае подтверждения диагноза будет обеспечено необходимое медицинское обслуживание», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова Пескова.

Он добавил, что не знает, рассказывали ли российскому лидеру Владимиру Путину о подозрении на коронавирус у Сафронова.

Ранее сообщалось, что у Сафронова подозревают коронавирус.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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