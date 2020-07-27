Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Прирост осадков за несколько часов в Москве составил 51% от месячной нормы в июле, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

«На метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, выпало 48 мм дождей», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в городе. В Москве прошел ливень с грозой, а местами и с градом. Было усиление ветра до 14 м/с. Из-за дождя затопило некоторые подземные переходы, в том числе станцию московского метро «Ботанический сад». Также десятки улиц оказались подтопленными, из-за чего движение транспорта было затруднено.

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