Крупный пожар вспыхнул на территории женского СИЗО-6 в Москве

На территории московского женского СИЗО-6 загорелась пекарня, руководство учреждения проводит экстренную эвакуацию, сообщает ТАСС на источник в экстренных службах.

«Возгорание произошло в следственном изоляторе на Шоссейной улице, дом 92. С четвертого этажа из окна идет густой черный дым, в здании плотное задымление. Проводится эвакуация всего здания», — сказал собеседник агентства.

По информации агентства, из-за пожара Кузьминский районный суд, который располагается неподалеку, срочно прервал рассмотрение жалобы на арест экс-замминистра науки Марины Лукашевич.

К месту пожара направляются специалисты экстренных служб.