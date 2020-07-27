В Москве от коронавируса вылечились почти 175 тысяч человек

Московские врачи вылечили почти 175 тысяч человек с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

За прошедшие сутки в столице выздоровели 264 пациента.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 985», — добавила чиновница.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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