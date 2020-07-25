Минздрав рекомендует россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококка

Министерство здравоохранения России рекомендует сделать прививки от гриппа и пневмококка к осени, заявил глава министерства Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

Вакцинация от гриппа является обязательным элементом для «спокойного прохождения» осеннего периода, отметил Мурашко.

Кроме того, рекомендуется пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции, которая действует до пяти лет, добавил министр.

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