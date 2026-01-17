Российский посол сделал заявление о провокациях НАТО на Балтике

Россия имеет достаточный арсенал средств для того, чтобы НАТО отказалось от провокаций на Балтике. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

«У России есть обширный набор самых различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике», — сказал он.

По словам посла, Россия располагает в своем арсенале не только дипломатическими протестами. Он отметил, что российская сторона уже демонстрировала и другие способы реагирования на попытки остановки и захвата судов. Вместе с тем Барбин подчеркнул, что стремление стран Североатлантического альянса под разными предлогами ограничить свободу судоходства для судов с российскими грузами или с регистрацией в РФ «встречает и будет встречать самое решительное противодействие».

«Россия не допустит регулирования вопросов судоходства в Балтийском море по лекалам НАТО и Европейского союза», — заявил он.

Посол добавил, что странам альянса придется соблюдать» международное право, в особенности Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сказал, что НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря в качестве регионов ответственности военного блока.

Ранее в МИД РФ заявили, что Балтийское море превращается в арену военного противостояния.