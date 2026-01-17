Власти Литвы обвиняют Россию в попытке поджога завода, производящего оборудование для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в литовской прокуратуре, по делу о поджоге предприятия в 2024 году были арестованы шесть человек — граждане Испании, Колумбии, Кубы, РФ и Беларуси. Правоохранители считают, что они могли выполнять задание российской военной разведки, за что получили от $5 до $10 тысяч. Им грозит заключение в тюрьме на срок до 15 лет.

Литовские власти считают, что преступная группа могла продолжить совершать аналогичные диверсии на объектах нефтяной инфраструктуры в Румынии, строительных складах в Польше, автобусах, почтовых отделениях и кинотеатре в Чехии.

15 января российское посольство в Бельгии призвало Брюссель не усугублять и без того непростые отношения двух стран обвинениями России в шпионаже.

Бельгийские разведслужбы опубликовали доклад, в котором обвинили Россию в диверсии в стране и в шпионаже.

До этого посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз готовятся к войне с Россией. Он отметил, что «натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса», приступили к подготовке большой войны с Россией.

Ранее Нидерланды экстренно закупили радары для обнаружения БПЛА.