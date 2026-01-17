Жителей Сочи предупредили об угрозе атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории города-курорта Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА», — отмечается в сообщении.

Градоначальник призвал горожан не подходить к окнам, которые выходят на море, а тех, кого сирена застала на улице, использовать для укрытия цокольные этажи зданий, подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

16 января силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18:00 до 23:00 мск уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России и акваторией Черного моря. В Минобороны отметили, что 16 дронов ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Курской областью. Еще по одному беспилотнику нейтрализовали над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

14 января пассажиры рейса Краснодар — Москва более 17 часов прождали вылета из-за угрозы атаки беспилотников и снегопада. Людей расселили в отелях.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.