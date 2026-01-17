Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Жителей Сочи предупредили об угрозе атаки БПЛА

Мэр Прошунин: в Сочи объявлена угроза атаки беспилотников
Таисия Лисковец/РИА Новости

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории города-курорта Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА», — отмечается в сообщении.

Градоначальник призвал горожан не подходить к окнам, которые выходят на море, а тех, кого сирена застала на улице, использовать для укрытия цокольные этажи зданий, подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

16 января силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18:00 до 23:00 мск уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России и акваторией Черного моря. В Минобороны отметили, что 16 дронов ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Курской областью. Еще по одному беспилотнику нейтрализовали над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

14 января пассажиры рейса КраснодарМосква более 17 часов прождали вылета из-за угрозы атаки беспилотников и снегопада. Людей расселили в отелях.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27641899_rnd_9",
    "video_id": "record::7e911b9e-1ae7-4dc0-936f-dbf0e8f89adb"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+