В Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

СМИ не приводит подробностей.

В ночь на 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как писал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе оказалась повреждена критическая инфраструктура. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Позже Кличко призвал жителей столицы Украины покинуть город, если есть такая возможность, так как половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тысяч — остались без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры.

Ранее российские военные уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.