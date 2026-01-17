Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо

Трамп заявил, что поддерживает Родригес, желая избежать дестабилизации
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил на примере Ирака, почему поддерживает уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, а не оппозиционного венесуэльского политика Марию Корину Мачадо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он не желает дестабилизации ситуации в Венесуэле, которая произошла в Ираке.

«Если помните, есть такое место — Ирак, где однажды уволили всех и каждого- полицию, генералов - уволили всех. И в итоге они стали ИГ», — поделился Трамп.

Американский президент уточнил, что уважает Мачадо, она передала ему свою медаль Нобелевской премии мира.

17 января Трамп, выступая с речью по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич в штате Флорида, заявил, что США теперь управляют Венесуэлой, которая сильно изменилась за неделю.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27641875_rnd_1",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+