На Крымском мосту могут ввести ограничения для «тяжелых» автомобилей

ГИБДД: на Крымском мосту могут ввести ограничения для машин тяжелее 1,5 тонн

На Крымском мосту могут ввести ограничения на проезд для транспортных средств, вес которых превышает 1,5 тонны. Об этом в интервью kp.ru сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД РФ по Республике Крым Анатолий Борисенко.

По его словам, такое нововведение позволит снизить нагрузку на мост.

Также Борисенко сказал, что в результате произойдет рост транспортного потока в направлении Джанкоя по трассе «Новороссия». В перспективе она станет четырехполосной, отметил он.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Как заявлял депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, это вынужденная мера для усиления безопасности. По его словам, соответствующее решение носит временный характер.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту.