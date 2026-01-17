Размер шрифта
Политика

Депутат из партии Зеленского заявил, что не «сдавал» Тимошенко НАБУ

Депутат «Слуги народа» Копытин опроверг причастность к делу против Тимошенко
НАБУ

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Игорь Копытин заявил, что не имеет отношения к уголовному делу, возбужденному Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в отношении лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Меня пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий и событий, к которым я не имею никакого отношения», — сказал Копытин.

Он подчеркнул, что не участвует в политических играх и не комментирует действия правоохранительных органов.

16 января Тимошенко во время заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что показания против нее по делу о взятке дал депутат Игорь Копытин. По ее словам, НАБУ возбудило уголовное дело в отношении Копытина и давило на него, чтобы он выполнял поручения бюро.

Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму около $760 тысяч. Во время слушаний она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними в истории независимой Украины.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции. Позже бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Ранее Тимошенко предсказала конец украинской государственности.

