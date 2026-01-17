Размер шрифта
В России рассказали об обрушении фронта ВСУ на одном направлении

Марочко заявил, что у ВСУ из-за нехватки сил обрушивается фронт у Гуляйполя
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. Там врагу не хватает личного состава для сдерживания наступления российских войск, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, оттягивание украинских бойцов от этого населенного пункта на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться военнослужащим Вооруженных сил РФ на данном направлении.

«Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника. То есть противник уже не может контролировать разрозненные отряды, которые пытаются спастись бегством на данном участке», — сказал эксперт.

Также он отметил, что оперативно-тактическая обстановка для ВСУ у Гуляйполя «весьма плохая».

13 января в министерстве обороны РФ заявили, что ВС России полностью контролируют город Гуляйполе Запорожской области, а на занятых рубежах организована устойчивая оборона.

Ранее в США объяснили провалы ВСУ «советской системой» командования. 

