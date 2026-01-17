Врач объяснила, почему после праздников по утрам болит живот и что с этим делать

Врач Головчанская: после праздников нужно есть часто, но понемногу

Проблемы с ЖКТ после новогодних застолий начинаются в основном из-за переедания острой, жирной, калорийной пищи и алкоголя. О том, что делать в этой ситуации, «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская.

В обычные дни желудок привыкает к умеренным порциям, а в Новый год в него буквально сваливаются салаты, горячее, десерт за десертом.

«Сигнал о сытости приходит с опозданием на 15–20 минут, поэтому мы съедаем лишнего. Желудок растягивается, моторика замедляется. Отсюда тяжесть, отрыжка, иногда изжога или кислый привкус во рту (это уже рефлюкс дает о себе знать). Утром просыпаешься с ощущением, будто желудок все еще переваривает оливье», — сказала Головчанская.

Кишечник тоже страдает, продолжила гастроэнтеролог. Сладкое, бобовые, капуста в салатах кормят газообразующие бактерии. Они устраивают «вечеринку» — вздутие, спазмы, боль в нижней части живота. Алкоголь усугубляет ситуацию, раздражая слизистую, замедляя перистальтику, провоцируя обезвоживание. Как следствие появляются запоры или, наоборот, жидкий стул.

«Если боль сильная, постоянная, с рвотой, температурой, кровью в стуле или желтухой, то говорить уже просто о переедании нельзя, нужно обращаться за медицинской помощью, — посоветовала эксперт. — Такие симптомы могут быть при обострении панкреатита, гастрита, холецистита».

Чтобы помочь организму восстановиться после череды застолий, следует возвращаться к обычному режиму постепенно. Поэтому необходимо есть часто, но понемногу, отдавая предпочтение легкой пище — овощам, нежирному мясу, кисломолочным продуктам, перечислила доктор.

«Не лежите сразу после еды, это усиливает рефлюкс. Больше двигайтесь, прогулка лучше любого препарата для пищеварения. Постарайтесь отказаться от алкоголя хотя бы на время. Не вините себя за переедание на праздники. Дайте организму несколько дней заботы, и он вернется в норму», — подвела итог Головчанская.

Ранее врач объяснил, почему мы заболеваем сразу после праздников.