Армия

Армия Сирии остановила операцию в Алеппо после объявления о выводе курдов

МО Сирии: операция в Алеппо остановлена после объявления о выводе сил СДС
Reuters

Операция армии Сирии против курдских формирований в районе Дейр-Хафер остановлена после того, как командующий «Сирийских демократических сил» (СДС) Мазлум Абди решил вывести свои силы с западного берега реки Евфрат на восточный в провинции Алеппо. Об этом заявило министерство обороны страны.

«Министерство обороны Сирии приветствует решение СДС о выводе сил из районов боевого соприкосновения к западу от Евфрата», — отмечается в заявлении.

В минобороны отметили, что будут внимательно следить за передислокацией сил СДС на восток реки Евфрат.

В оборонном ведомстве добавили, что после завершения отвода курдских подразделений в указанных районах начнется развертывание частей сирийской армии. Их задачей станет обеспечение безопасности, восстановление государственного контроля, а также создание условий для возвращения местных жителей в свои дома и возобновления работы госучреждений.

Несколько часов назад агентство SANA сообщило, что армия Сирии начала ответную операцию против бойцов курдской коалиции СДС и их союзников в районе города Дейр-Хафер. Как отмечалось, что удары будут наноситься по военным базам курдов, откуда осуществлялись запуски беспилотников по жилым кварталам Алеппо.

23 декабря стало известно, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

Ранее армия Сирии объявила восток Алеппо «закрытой военной зоной».

