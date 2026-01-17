Россиян предупредили об опасности выходов на работу с ОРВИ

Врач Уланкина: выходить на работу с ОРВИ опасно и для больного, и для окружающих

Даже легкая простуда без правильного лечения может привести к тяжелым осложнениям. Почему важно соблюдать постельный режим во время ОРВИ и не ходить на работу в это время, «Газете.Ru» рассказала врач Ольга Уланкина.

По ее словам, врачи всегда советуют при первых признаках простуды оставаться дома, соблюдать постельный режим.

«Часто пациенты пренебрегают этим правилом: обидно ставить важные дела на паузу из-за легкого насморка, боли в горле и незначительного повышения температуры. Выйти на работу в простуженном состоянии — плохая тактика, и прежде всего она ставит под угрозу здоровье окружающих. В первые 3–4 дня болезни человек особенно заразен. Он распространяет вирус, когда говорит, чихает и даже просто прикасается к предметам. Можно заразиться, даже если зайти в пустой лифт, в котором до этого инфицированный пассажир кашлял и чихал. Частицы вируса какое-то время циркулируют в воздухе, прежде чем осесть на поверхностях», — комментирует Уланкина, эксперт лаборатории «Гeмотест».

Кроме того, отказ от постельного режима опасен для самого простуженного.

«При ОРВИ иммунитет ослаблен и особенно уязвим перед другими возбудителями болезней. К легкому вирусу может присоединиться бактериальная инфекция. Это двойной удар по организму: смешанная вирусно-бактериальная инфекция вызывает гораздо более тяжелую интоксикацию, резко увеличивает нагрузку на сердце и почки. И особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями. В большинстве случаев при ОРВИ человек чувствует себя лучше уже через 3–4 дня, а через 5–7 дней готов вернуться к работе — при условии, что дал себе время на спокойное выздоровление. Бактериальные инфекции могут затянуться на несколько недель и нередко требуют госпитализации», — предупредила врач.

Без своевременного и правильного лечения вирусные инфекции приводят к осложнениям. Среди самых распространенных — синусит, гайморит, отит, бронхит и пневмония.

«Еще одно опасное и частое последствие затянувшейся вирусной инфекции — миокардит. Вирус, которому иммунитет не смог дать отпор, атакует клетки сердца. Болезнь можно заподозрить по внезапно начавшейся слабости, одышке, нарушениям в работе сердца — оно то быстро колотится, то будто замирает. Миокардит может привести к хронической сердечной недостаточности и внезапной остановке сердца. Часто развивается у молодых и физически активных людей, переносящих болезнь на ногах», — сказала Уланкина.

Чтобы снизить риск развития осложнений, при ОРВИ лучше на время отменить все дела и остаться дома.

«Не стоит пренебрегать такими простыми рекомендациями, как теплое питье и постельный режим. В большинстве случаев этого бывает достаточно: если организм крепкий, он справится с вирусом. К врачу необходимо обратиться, если легче не становится, держится высокая температура тела, которая не сбивается, появилась слабость, одышка и сильный кашель», — резюмировала врач.

Ранее россиянам посоветовали укреплять слизистую, чтобы не болеть ОРВИ и гриппом.