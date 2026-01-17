Аэропорт на юге России приостановил работу

В аэропорту Краснодара (Пашковский) ввели дополнительные временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

По ее информации, соответствующие меры предприняли для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве также отметили, что, согласно действующим NOTAM, Пашковский принимает регулярные рейсы с 9:00 до 19:00 мск.

Накануне вечером в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря. По информации ведомства, БПЛА были сбиты в период с 18:00 до 23:00 мск. В Минобороны уточнили, что 16 дронов ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Курской областью. Еще по одному беспилотнику нейтрализовали над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

14 января в аэропорту Краснодара задержали рейс в Москву из-за угрозы атаки беспилотников. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», пассажиры ждали отправления как минимум 17 часов. При этом людям в течение шести часов не предоставляли никакой информации о переносе рейса.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.