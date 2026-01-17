Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Аэропорт на юге России приостановил работу

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты
Виталий Тимкив/РИА Новости

В аэропорту Краснодара (Пашковский) ввели дополнительные временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

По ее информации, соответствующие меры предприняли для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве также отметили, что, согласно действующим NOTAM, Пашковский принимает регулярные рейсы с 9:00 до 19:00 мск.

Накануне вечером в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря. По информации ведомства, БПЛА были сбиты в период с 18:00 до 23:00 мск. В Минобороны уточнили, что 16 дронов ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Курской областью. Еще по одному беспилотнику нейтрализовали над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

14 января в аэропорту Краснодара задержали рейс в Москву из-за угрозы атаки беспилотников. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», пассажиры ждали отправления как минимум 17 часов. При этом людям в течение шести часов не предоставляли никакой информации о переносе рейса.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+