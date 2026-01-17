Пенсионерам назвали категории выплат, которые они могут упустить

Старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской Академии Елена Цацура рассказала агентству «Прайм», что большую часть выплат пенсионеры получают без подачи каких-либо заявлений.

По словам эксперта, есть ряд выплат, которые можно получить только после подачи соответствующего заявления. Прежде всего это касается надбавок за стаж и доплат за иждивенцев. То же касается дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДМО) за особые заслуги и достижения.

Также пенсионеры могут получить налоговые вычеты — для этого необходимо подать документы в налоговую службу через сайт ФНС или при личном визите.

«Сведения о наградах и почетных званиях пенсионер должен предоставить самостоятельно, поскольку социальные органы не запрашивают эту информацию», — отметил Цацура.

Пятой категорией являются региональные выплаты. За ними нужно следить на сайте местного органа самоуправления или портале региона.

16 января экономист и эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова рассказала, что средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2026 году составит чуть более 68 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, в каких регионах в 2026 году самая большая доплата к пенсии.