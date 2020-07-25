Неизвестный угрожал убийством журналистке из Дагестана

Полицейские начали проверку по факту угрозы убийством журналистке из Дагестана. Об этом сообщает МВД по региону на своей странице в Instagram.

«От одной из жительниц Махачкалы, журналистки Светланы Анохиной, поступило заявление об угрозе жизни неизвестным, звонившим ей по телефону. К заявлению приобщена и аудиозапись звонка, на которой отчетливо слышатся угрозы в адрес журналиста», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что правоохранители будут разбираться, был ли звонивший в курсе, что его действия попадают под статью «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

По факту случившегося проводится проверка.

По данным СМИ, женщина работает главным редактором в издании «Дапар», которое освещает положение женщин в дагестанском обществе.

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