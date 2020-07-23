Суд арестовал захватчика автобуса с заложниками в Луцке

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал захватившего в заложники людей в автобусе в украинском Луцке Максима Кривоша, передает «Страна. ua».

Кривош будет находится под стражей 60 дней без права внесения залога, то есть до 18 сентября.

Это решение суда защита обвиняемого оставит без апелляции, так как мужчина не хочет спорить с судом.

Ранее луцкий террорист Кривош попросил журналистов называть его Максим Плохой.

21 июля Кривош взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Он требовал, чтобы Зеленский записал видеообращение с рекомендацией всем посмотреть фильм «Земляне» 2005 года. Президент выполнил его требование, и позднее захвативший автобус мужчина отпустил заложников. Спецназовцы задержали террориста.

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