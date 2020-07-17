Новый рекордный прирост случаев COVID-19 зафиксирован в США

В Соединенных Штатах вновь зафиксирован рекордный суточный прирост случаев новой коронавинусной инфекции, сообщает CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

За минувшие сутки в стране выявлено 71 135 новых случаев заболевания.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По последней информации, в стране выявлен 3 574 371 случай заболевания, из них 138 291 — с летальным исходом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 13,5 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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