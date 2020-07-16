Из постановления об аресте Сафронова исключены сведения о чешской разведке

Мосгорсуд исключил из постановления об аресте обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова сведения о том, что он работал с сотрудником чешской разведки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исключить ссылку на то, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с сотрудником чешской разведки», — сказала судья Наталья Коновалова.

Отмечается, что Сафронов был оставлен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Сафронова могут подозревать в сотрудничестве с чешской разведкой. В чешском МИД и МВД отказались комментировать дело Сафронова. В Кремле заявили, что Москва пока не будет контактировать с Чехией относительно этой ситуации.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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