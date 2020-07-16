Названа дата завершения второй фазы испытаний российской вакцины от COVID-19

Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Он отметил, что после завершения второй фазы специалисты сразу приступят к третьей, которая будет на Ближнем Востоке и в других странах, не только в России.

По словам Дмитриева, регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины ожидается в августе-сентябре.

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